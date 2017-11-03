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Dünden bu yana düzenlenen operasyonlarda 55 terörist etkisiz hale getirildi

Huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği operasyonlarla terör örgütü PKK'ya nefes aldırmayan güvenlik güçleri, İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Aracı'nın (SİHA) da kullanıldığı hava destekli operasyonlarda dünden bu yana 55 teröristi etkisiz hale getirdi.

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Zorlu iklim ve coğrafi şartlara rağmen gece gündüz demeden teröristlerin kullandığı sığınak ve mağaraları tek tek belirleyerek kullanılamaz hale getiren güvenlik güçleri, PKK'lı teröristlerin kış üslenmesi yapmasını da engelliyor.

Yürütülen operasyonlarla dünden bu yana 55 teröristi etkisiz hale getiren güvenlik güçleri, çok sayıda silah ve mühimmat ile yüklü miktarda yaşam malzemesi ele geçirdi.

- 4 ilde 55 terörist etkisiz hale getirildi

Bölücü terör örgütüne yönelik devam eden hava destekli operasyonlarda, güvenlik güçleri, Şırnak, Hakkari'nin Şemdinli ve Tunceli'nin Nazımiye ilçeleri kırsalı ile Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde teröristlerle sıcak temas sağladı.

Operasyonlarda, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında 34, Tunceli'nin Nazımiye ilçesi Kadısırtı Dokuz Kayalar bölgesinde biri yaralı 9, Şırnak'ta 11, Diyarbakır'da bir olmak üzere 55 terörist etkisiz hale getirildi.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde sabah erken saatlerde düzenlenen hava destekli operasyonda, terör örgütü PKK'nın hücre evi olarak kullandığı adrese baskın yapıldı. Operasyonda, bir terörist ölü ele geçirildi.

- Irak'ın kuzeyine kaçmaya çalışıyorlardı

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmede de Şemdinli ilçesinde etkisiz hale getirilen teröristlerin, Ortaklar bölgesindeki çatışma sonrasında Irak'ın kuzeyine kaçmaya çalıştıkları sırada hava ve keşif vasıtaları ile tespit edildiği, teröristlerin hava harekatı sonrasında etkisiz hale getirildikleri vurgulandı.

- Ele geçirilen malzemeler

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki operasyonda bölgede yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında 3 RPG-7 roketatar silahı, bir AT-4 roketatar silahı, 10 roketatar mühimmatı, 8 sevk fişeği, kalaşnikof piyade tüfeği, 10 el bombası ve 5 özel yapılmış şemsiye bulundu.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda ise etkisiz hale getirilen teröristlerden 6 kalaşnikof tüfek ile bir M-16 piyade tüfeği, birer biksi ve kanas keskin nişancı tüfeği ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

- Tunceli'deki teröristlerden 4'ü "gri" listede

Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında 3'ü kadın 8 terörist ölü, bir kadın terörist de sağ olarak ele geçirildi. Teröristlerden "Savaş" kod adlı Hamza Güler, "Sema" kod adlı Besna Kartal, "Tolhildan" kod adlı Ejder Yücedağ, "Medya Derik" kod adlı Remziye Bağırtan'ın İçişleri Bakanlığının "Aranan Teröristler Listesi"nin "gri" kategorisinde yer aldığı belirlendi.

Bu teröristlerden Güler'in örgütün sözde "Dersim Saha Doğu Cephe Sorumlusu" olduğu tespit edildi.

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