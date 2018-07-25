Dünya değişiyor bu kafalar değişmiyor

Bir kariyer sitesine ‘İlhan Gülmez Mali Müşavirlik Bürosu’ adına verilen iş ilanında, aranan bayan adaylar için ‘tesettürlü olmayan’ ifadesinin kullanılması tepkilere neden oldu. Büro ismiyle bir kariyer sitesine ‘Yetiştirilmek Üzere Muhasebe Elemanı’ şeklinde ilan verildi. İlanda, aranan bayan adaylar için ‘tesettürlü olmayan’ ifadesinin yer alması, vatandaşların tepkisine yol açtı.

GEREKLİ HASSASİYET

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Yücel Akdemir, sosyal medyaya intikal eden ve tepkiyle karşılaşılan durumla ilgili odalarının gerekli hassasiyeti gösterdiğini söyledi. Akdemir, “Odamız kurulduğu günden bu güne kadar her türlü ötekileştirmenin karşısında olmuştur. Mesleğimize yakışmayan bu tip anlayışları tasvip etmemiz mümkün değildir. Bu anlayışı şiddetle kınıyoruz. Gerekli çalışmaların yapılmasına ilişkin sürecimizi başlatmış olup, konunun takipçisi olduğumuzu kamuoyuna bildirmek isteriz” dedi.

EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI

Hukukçular Derneği Genel Başkanı Avukat Cavit Tatlı da, ‘tesettürlü olmayan’ ibaresi kullanılarak, kişileri ötekileştirmenin hiçbir meşru yanının bulunmadığını belirterek şunları kaydetti: “Toplumun temel dinamiklerini oluşturan din, dil, ırk ve engel durumu gibi hususlar, vatandaşların çok hassas olduğu ve kesinlikle üzerine gidilmemesi gereken hususlardır. Bu değerleri gerekçe göstererek kişileri diğerlerinden ayırmak, toplum içerisinde faşist bir yaklaşımın oluşmasına neden olup nefret algısını oluşturacak ve yalnızca toplumsal düzeni bozmaya yarayacaktır. Kaldı ki verilen iş ilanında aranan bir kriter olarak ‘tesettürlü olmama’nın gösterilmesi hem Anayasanın 10. maddesinde bulunan eşitlik ilkesine hem 6701 Sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu›nun ayrımcılığı yasaklayan 3. maddesine hem İş Kanunu›nun 5. maddesinde düzenlenen eşit işlem ilkesine hem de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 14. maddesinde düzenlenen eşitlik ilkesine açıkça aykırılık içermektedir.”