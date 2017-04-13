Son Dakika Haberleri E-gazete 13Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

UBS: 'Evet' çıkarsa Türk Lirası %2-%3 daha değer kazanacak

Dünyanın en büyük finans şirketlerinden biri olan UBS, 16 Nisan'da yapılacak referandum ve Türkiye ekonomisine ilişkin açıklamalarda bulundu. UBS, referandumdan evet çıkarsa Türk Lirası`nın %2-%3 daha değer kazanacağını söyledi

  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

'Evet' sonucunun yüksek kaliteli sermaye hesabı akışları için şartların oluşmasına yardım edebileceğini ve yurt içi belirsizlikleri azaltarak iç talebi destekleyebileceğini belirten UBS, ancak Türkiye'nin rekabet gücünün iyileşmesi ve ödemeler dengesindeki yapısal kötüleşmenin düzeltilmesi için yapısal ekonomik reformlara ihtiyaç olduğuna inandıklarını ifade etti.

PİYASALAR 'EVET'E FİYATLANDI

UBS, Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa referandumundan 'evet' sonucu çıkacağının büyük ölçüde fiyatlandığını, beklenen bu sonucun gelmesi halinde piyasada sadece kısa vadeli bir hareketin yaşanmasının muhtemel olduğunu savundu. UBS, referandumdan evet çıkarsa Türk Lirası`nın %2-%3 daha değer kazanacağını söyledi.

YAPISAL REFORMLARA ÖNCELİK VERİLECEK

Referandumdan 'evet' sonucu çıkması halinde piyasanın yapısal ekonomik reformlara öncelik verileceğini ve erken seçimden kaçınılacağının varsayıldığını belirten UBS, bütçe harcamalarında büyümenin azaltılması, yatırım güveninin ve ihracatın iyileşmesinin, TCMB'nin likitiditeyi sıkılaştırmaya devam etmesinin yukarı yönlü piyasa risklerini temsil ettiğini de vurguladı.

'HAYIR' BELİRSİZLİĞE YOL AÇACAK

UBS, referandumdan 'hayır' çıkmasının ise büyük olasılıkla daha fazla belirsizliğe yol açacağını, TL ve diğer varlıklar üzerinde baskı yaratacağını, daha fazla parasal sıkılaştırma gerektireceğini ve büyüme için aşağı yönlü riskler yaratacağını öne sürdü. 'Hayır' sonucu çıkması halinde yatırımcıların piyasada yaşanan bir satışa karşı koruma arayışına gireceklerini ifade eden UBS, bu ortamda temel tüketici ürünleri, perakende ve telekom sektörlerini genel piyasa ortamından daha iyi performans gösterebileceklerini belirtti. (Sabah)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 ayda 11 bine yakın teröristi etkisiz hale getirdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 ayda 11 bine yakın teröristi etkisiz hale getirdik

İşte Sur'un son hali

İşte Sur'un son hali

Beton altında kalan yavrular kurtarıldı

Beton altında kalan yavrular kurtarıldı

Tehlikede olan akıllı telefonlar

Tehlikede olan akıllı telefonlar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA