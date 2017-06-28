Dünya minik Efe'yi konuşuyor!
6 yaşındaki Çitos Efe'nin ünü dünya yıldızlarına kadar yayıldı.
Çitos' lakabı ile tanınan 6 yaşındaki Efe, kıvırcık saçları ve danslarıyla sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.
'Erzurumlu Çitos Efe'nin damat oyunu videosu dünyaca ünlü yıldızların dikkatini çekti. Oyuncu Sofia Vergara ve Harry Potter kitabının yazarı J. K. Rowling, internette kendi hesaplarından 'Erzurumlu Çitos Efe'nin dansını paylaştı.
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