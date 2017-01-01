Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden saldırıya kınama

Birliğin Genel Sekreteri Ali Karadaği, İstanbul'daki terör saldırısıyla ilgili kınama mesajı yayımladı. Mesajda, "Sivilleri hedef alan bu gibi saldırılar ancak İslam'ın ve ümmetin düşmanlarına hizmet etmektedir." ifadesine yer verildi.

Mesajda, İslam'ın barış, güvenlik ve esenlik dini olduğuna işaret edilerek, "Failleri ve destek verenleri kim olursa olsun bunlar terör saldırılarıdır ve suçtur. Masum sivillerin hayatını kaybetmesine neden olan şiddetin her türlüsünü kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Mesajda ayrıca Irak'ın başkenti Bağdat'ta önceki gün bir çarşıyı hedef alan 27 kişinin hayatını kaybettiği eş zamanlı intihar saldırıları da kınandı.

Cezayir Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulaziz bin Ali Şerif de yayımladığı yazılı açıklamada, saldırıyı şiddetle kınadı.

Ali Şerif, Cezayir resmi haber ajansı APS'de yayımlanan yazılı açıklamasında, terörün ayırt etmeksizin masum insanların hayatlarını almak, halkı ve toplumları ümitsizliğe düşürmek ve korku yaymak hedefiyle barış ve güvenliği hedef aldığına işaret etti.

Türk hükümeti ve halkıyla dayanışma içerisinde olunduğu kaydedilen açıklamada, "Bu tehlikeli terör sorununun önüne geçilmesi için uluslararası düzeyde hızlı, kapsamlı ve gerekli yanıtın verilmesi gerektiği" vurgulandı.