Dünya şampiyonu İzmit İmam Hatip kızlarına karşılama

İzmit Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, 7-11 Nisan tarihleri arasında Daho’da düzenlenen 4. Uluslararası Arapça Münazara Şampiyonası’nda dünya birincisi olarak Türkiye’ye döndü.

POLİS KORTEJİ EŞLİĞİNDE OKULA GİRDİLER

İki yıl üst üste Türkiye şampiyonu olan Asiye Asude Komut, Esra Kotan, Rümeysa Aydın, Zeynep Gökçe ve öğretmenleri İman Ulvan Summakieh geçtiğimiz finaldeki rakibi Lübnan dahil 54 ülkeyi geride bırakmayı başarmıştı.

Havalimanında kortej ile karşılanan şampiyon kızlar, Kocaeli girişinde kendilerine eşlik eden polis korteji eşliğinde okullarına geldi.

İzmit Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrenciler ve veliler tarafından havai fişeklerle karşılanan şampiyon kızlar, uzun süre alkışlandı.

Yüzlerce öğrenciye şampiyonadaki anılarını gözyaşları içinde anlatan Esra Kotan, "Gerçekten çok zor bir süreç geçirdik ama çok samimi çalıştık. Arapça’yı seviyorduk, en güzeli de çok güzel bir okulun öğrencisiydik biz. Ailelerimiz arkamızdaydı dualarını hissediyorduk. Her güne uyandığımızda hazırlanıyoruz bir şekilde saat 04.00’da uyanıyoruz. Çok zorlanıyoruz bazen nefesimiz kesiliyor. Bayrağı omzumuza koyunca her şey bir daha şekilleniyor gözümüzde. En güzeli şu anda gözlerimizin içine bakmanız. Bunu beklediğiniz biliyorduk. Bu başarıyı ailecek kazandık" dedi.