Dünya Süryaniler Birliği Başkanı Messo: Avrupa ve ABD'nin YPG/PKK desteği ölüme yol açıyor

Messo, AA muhabirine Suriye’nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde bulunan Kamışlı ilçesinin Dirik ve Dirbesiye beldelerinde Süryani okullarını kapatmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

YPG/PKK'nın bu beldelerde okulları kapatmasının temel nedeninin Süryanilerin onların taleplerine boyun eğmemesinden kaynaklandığını kaydeden Messo, bu talepler arasında müfredata Kürtçe eğitim ve kitapların eklenmesi ile okullar için ruhsat alınması olduğunu belirtti.

Messo, Süryani Hristiyanların ve bölgedeki diğer tehdit altındaki azınlıkların YPG/PKK'nın işgalini kabul etmediğine, bunun da terör örgütü için sorun teşkil ettiğine dikkati çekti.

Messo, "YPG milliyetçi taleplerinden vazgeçmeyecek. Terör faaliyetlerine yerel toplumlar boyun eğene kadar ve talep ettikleri topraklar ile malları ele geçirinceye kadar devam edecek." vurgusunda bulundu.

- "Terör faaliyetini şiddetli bir şekilde kınıyoruz"

YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeydoğusundaki okulları kapatmasının "korkunç ve utanç verici" olduğunu ifade eden Messo, "Dünya Süryaniler Birliği bu terör faaliyetlerini şiddetli bir şekilde kınıyor ve YPG'ye atalarımızdan kalma vatanımızda barış ve istikrar sağlamak için milliyetçi gündeminden vazgeçme çağrısında bulunuyor." açıklamasını yaptı.

Messo, Dünya Süryaniler Birliğinin YPG/PKK'nın doğrudan bölgedeki Süryanileri hedef aldığına yönelik gerçekleri sık sık ortaya koyduğunu anımsatarak, Süryanilerin terör örgütünün "Rojava" olarak adlandırdığı bağımsız oluşuma destek vermediğini belirtti.

Terör örgütünün demokrasi ve insan hakları savunucusu gibi bir imaj çizmeye çalıştığını ancak bunun gerçekle bağdaşmadığını ifade eden Messo, "YPG Süryanileri tehdit ederek sindirmeye çalıştı, hatta bölgedeki Süryanileri katletti. Devlet tarafından tanınan bağımsız enstitüleri kapatmaları da YPG'nin uluslararası hukuka aykırı hareket ettiğini ve ikiyüzlülüğünü açık bir şekilde gösteriyor." diye konuştu.

- "Dışlayıcı ve yıkıcı ideolojinin göstergesi"

Messo, YPG/PKK'nın Süryanilerin okullarını kapatmasının terör örgütünün "dışlayıcı ve yıkıcı ideolojisini" ortaya koyduğunu belirtti.

Terör örgütünün Süryanilere 3 bin yıldan fazla ev sahipliği yapan toprakları "Kürtleştirmeye" çalıştığını savunan Messo, YPG/PKK'nın siyasi görüşünü yaymak için azınlık okullarının müfredatını kontrolü altına alamadığını, bu nedenle kapatma yoluna gittiğini dile getirdi.

- "Avrupa ve ABD'nin desteği ölüm ve yıkıma yol açıyor"

Avrupa ve ABD'nin terör örgütü YPG/PKK'ya destek vermeye devam ettiğini hatırlatan Messo, "Amerikalılar ve Avrupalılar artık YPG'ye verdikleri desteğin Suriye'de barış ve istikrara değil daha fazla ölüm ve yıkıma yol açtığını görmeli." vurgusunda bulundu.

Terör örgütünün bölücü bir gündemi olduğuna dikkati çeken Messo, faaliyetlerinin bölge ülkelerine sıçrama riski bulunduğuna da dikkati çekti.

Messo, ABD ve Avrupa'nın "sorumsuz politikasının" Suriye'nin yerel halkı olan Süryanileri de mağdur ettiğini vurguladı.