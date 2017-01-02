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Dünya Türkiye'de batırılan uçağı konuşuyor!

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen Haziran ayında batırılan AIRBUS A300 uçağının zorlu ve bir o kadar da keyifli yolculuğunu konu alan bir tanıtım videosu yayınlandı.

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Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz Haziran ayında batırılan AIRBUS A300 uçağının zorlu ve bir o kadar da keyifli yolculuğunu konu alan bir tanıtım videosu yayımladı.
 
Aydın Büyükşehir Belediyesi‘nin dalış turizmi için Kuşadasında batırdığı dev uçak ulusal medyanın olduğu kadar dünya basınında da gündem oldu.  

 

 
Peki bu batırma nasıl gerçekleşti İstanbul’da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda parçalarına ayrılarak yaklaşık 580 km'lik yolu 5 TIR'la zorlu bir yolculukla beraber montajı yapılmak üzere Güzelçamlı mahallesine getirildi. Burada bir aylık dev vinç ile montajın ardından dev balonla yüzdürülerek batırılacak mevkiye getirildi.6 tonluk balonların taşıdığı uçak daha sonra batırıldı.

Tanıtım videosunda Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, amaçlarının Kuşadası’nın dalış turizmi konusunda dünyanın en önemli merkezlerinden biri haline geleceğini ifade etti.

 

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