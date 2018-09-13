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Dünyaca ünlü Navagio plajı çöktü

Yunanistan'ın Zakynthos Adası'nda yer alan, dünyanın en popüler plajlarından Navagio'ya düşen kayalar, denize giren turistlerden en az yedisini yaraladı.

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Yunanistan'ın Zakynthos Adası'nda yer alan ülkenin en ünlü plajlarından Navagio, bugün çöktü. Plaja düşen kayalar en az yedi kişinin yaralanmasına yol açarken, Yunan yetkililer, yaralanan turistlerin hayati tehlikesi bulunmadığını bildirdi.
 
Kurtarma ekipleri, enkaz altında sıkışmış kimseye rastlamadı ancak halen arama çalışmaları sürüyor.
 
Karadan ulaşımın olmadığı Navagio, her yıl yüz binlerce yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor.

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