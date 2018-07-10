Dünyaca ünlü Türk cerrah Dr. Mehmet Öz: 2 dakika bile olsa Suriye’yi düşünün

ABD’de yaşayan ünlü Türk cerrah Dr. Mehmet Öz, Suriye ve Suriyeliler konusunda herkesin üzerine görev düştüğünü belirterek, dünyayı 2 dakika bile olsa Suriye’yi düşünmeye davet etti.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) organizasyonuyla Türkiye’ye gelen Dr. Mehmet Öz, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında özgürleştirilen Azez bölgesine geçti. Öz, burada Türkiye’nin destekleriyle oluşturulan hastane ve okulları gezdi.

Hastane bahçesinde evinin bombalanması sonucunda vücudunun büyük bölümünde rahatsızlık oluşan Musenna Asi (13) ile karşılaşan Öz estetik yapılması konusunda da ekibiyle fikir alışverişinde bulunup, çocuğu fotoğrafladı.

TEK KURTULUŞ TÜRKİYE

Daha sonra çocuklara hediyeler dağıtan Öz, konuk olduğu Yasin Ailesi’nin 12 yaşındaki kızları Zeynep’in kalbinde delik olduğunu öğrendi. Öz, çocuğun Türkiye’de ameliyat edilmesine katkı sunabileceğini belirtti.

Dr. Mehmet Öz, Suriye’deki durumu beklediğinden daha farklı bulduğunu söyleyerek “AFAD’ın yardımıyla hastaları Türkiye’ye getireceğiz. Suriyeli çocuklar için tek kurtuluş Türkiye” diye konuştu.