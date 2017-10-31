Son Dakika Haberleri E-gazete 31Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İstanbul’da otel zinciri sahibine silahlı saldırı

İstanbul’da bir otel zinciri sahibinin aracına ateş açan şüphelinin kimliğinin belirlendiği, yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir oteller zincirinin sahibi olan Selim S'nin aracına Ayazağa'da düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıyı iş adamı Selim S. ile arasında husumet bulunan bir taksi şoförünün gerçekleştirdiğini tespit etti.

İsmi açıklanmayan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Taksi şoförünün, Selim S'nin eski şirket müdürü İ.C. tarafından dolandırıldığını öne sürerek iş adamından para istemesi üzerine husumetin yaşandığı belirtildi.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Darbecilerin Orgeneral Güler'i kaçırmaya çalıştıkları ve çatışma anı ortaya çıktı

Darbecilerin Orgeneral Güler'i kaçırmaya çalıştıkları ve çatışma anı ortaya çıktı

Savaşçı kabile böyle görüntülendi

Savaşçı kabile böyle görüntülendi

Başbakan Yıldırım taşeron işçilere ne zaman kadro verileceğini açıkladı

Başbakan Yıldırım taşeron işçilere ne zaman kadro verileceğini açıkladı

Düz duvara tırmanan inatçı keçiler şaşkına çevirdi

Düz duvara tırmanan inatçı keçiler şaşkına çevirdi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA