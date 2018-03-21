Dünyada bir ilk! Türk Telekom Selfy ve Google’dan ortak proje

Türk Telekom’un gençlere kendi kurallarını kendilerinin koyabileceği bir dünyanın kapılarını aralayan gençlik markası Selfy, yenilenen logosuyla gençlere daha dinamik bir dünya ve yeni teklifler sunuyor. Bu kapsamda yenilenen Selfy ilk projesini de bir dünya markası ile yaptı. Türk Telekom Selfy Google ile ortak bir proje geliştirerek , “Selfy Google Play Tekliflerini” lanse etti. Dünyada ilk defa bir Telekom şirketi ile yapılan proje kapsamında mobil aboneler; aylık ses, SMS ve internet hakkının yanında aylık Google Play Kredisine sahip oluyor.

Türk Telekom, “Selfy Google Play Teklifleri” ile Google Play üzerinden yapılacak tüm alımlarda geçerli olmak üzere müşterilerine 5 TL veya 10 TL değerinde “Google Play Kredisi” sunacak. Dünyada ilk olan uygulamadan hem mevcut Türk Telekom Selfy müşterileri hem de Türk Telekom’a yeni gelen Selfy müşterileri yararlanabilecek.

Tekliflerde yer alan Google Play Kredisi, tüm Google Play üzerinden yapılacak uygulama alımları ve oyun içi / uygulama içi alımlarda geçerli olacak. Android işletim sistemli akıllı telefon kullanıcılarını hedefleyen Türk Telekom, bu projeyi bir reklam filmi ile de destekleyecek.

25 TL’den başlayan fiyatlarla Türk Telekom tekliflerine gelen müşteriler, Google Play üzerinden yapacakları tüm satın alımlarda geçerli Google Play Kredisi kazanacak.

Türk Telekom Selfy’e yeni yüz

Gençlerin kendi yaşam tarzlarını, tercihlerini, zevklerini iletişimde gönüllerince yansıtmalarına olanak sağlayan Türk Telekom Selfy ile Selfy’liler, hayatlarına nasıl yön vermek istiyorlarsa iletişim ve eğlence tercihlerini de o yönde kişiselleştirebiliyor.

Gençlere hâlihazırda sunduğu bol internetli tekliflerle onlara dijital dünyada da kendilerini dilediklerini gibi ifade edip kuralları koymalarına destek olan Türk Telekom Selfy, yeni logosu ile daha genç daha dinamik bir yapıyı simgeliyor.

Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun, “Kampanyada göz önünde bulundurduğumuz ilk şey kullanıcıların kendi hayatları ve bu hayatın kendine has kurallarıydı. Hayatın içinde bütün kurallar belirlenmişken, bu kuralların dijital dünyada geçerli olmaması, Selfy markasının yeni dünyasının çıkış noktası oldu. Kullanıcıların belirli kalıplar içinde yaşamak istememeleri ve internette kendilerine ait bir dünya yaratıp orada istedikleri kişi olabilmeleri, işin felsefesini oluşturdu. Yeni kampanyada, kuralların baştan yazıldığı bir mecra olan dijital dünyayı sahiplendik. Her şey, kullanıcıların internette kendilerini en iyi ifade ettikleri profilleri üzerinden yaratıcı bir dille anlatıldı. Selfy’lilerin çerçeveler içindeki kendi profil fotoğrafları Selfy olarak adlandırıldı ve gerçek hayatla bir araya getirilerek, dijital entegrasyon gerçekleştirildi. Tüm bu süreç neticesinde yeni kampanyada Selfy’liler, yanı başlarındaki Selfy’leriyle hem kendilerini içlerinden geldiği gibi ifade edebiliyorlar, hem de özgürce kurallarını koyabiliyorlar. Ayrıca Google ile hazırladığımız proje ile mobil oyun pazarını büyütecek yeni alanlara yöneliyoruz. Abonelerimiz bu proje kapsamında dünyada ilk kez; aylık ses, SMS ve internet hakkının yanında aylık Google Play Kredisine sahip oluyor” dedi.

Detaylı Bilgi ve İletişim için:

Fatma Kaytez

Tel: 0212 249 4546

fkaytez@lorbi.com

Türk Telekom Grubu hakkında

177 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Türk Telekom, Türkiye’nin ilk entegre telekomünikasyon operatörüdür. Müşterilerin hızla değişen iletişim ve teknoloji ihtiyaçlarına en güçlü ve en doğru şekilde cevap verebilmek amacıyla 2015 yılında Türk Telekomünikasyon A.Ş., Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. ve TTNET A.Ş. tüzel kişiliklerini mevcut şekliyle muhafaza ederek ve tabi oldukları mevzuat ve regülasyonlara tamamen uyarak, “müşteri odaklı” ve entegre bir yapıya geçmiştir. Bireysel ve kurumsal hizmetler alanında geniş hizmet ağı ve zengin ürün çeşitliliğine sahip olan Türk Telekom, Ocak 2016 itibarıyla mobil, internet, telefon ve TV ürün ve hizmetlerini ‘Türk Telekom’ tek marka çatısı altında bir araya getirmiştir.

“Türkiye’nin Çoklu Oyuncusu” Türk Telekom, 31 Aralık 2017 itibarıyla 13,7 milyon sabit erişim hattı, 9,7 milyon genişbant ve 19,6 milyon mobil aboneye hizmet vermektedir. Türk Telekom Grubu şirketleri Türkiye’yi yeni teknolojilerle buluşturma ve bilgi toplumuna dönüşüm sürecini hızlandırma vizyonuyla, 81 ilde 34.502 çalışanıyla hizmet vermektedir.

Türk Telekomünikasyon A.Ş., PSTN ve toptan genişbant hizmetlerini sunmakta olup, mobil operatör Avea İletişim Hizmetleri A.Ş., perakende internet hizmeti, IPTV, Uydu TV, Web TV, Mobile TV, Smart TV Hizmetleri sağlayıcısı TTNET A.Ş., yakınsama teknolojileri şirketi Argela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri A.Ş., BT çözüm sağlayıcısı Innova Bilişim Çözümleri A.Ş., çevrimiçi eğitim yazılımları şirketi Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., çağrı merkezi şirketi AssisTT Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş., girişimcilik şirketi TT Ventures Proje Geliştirme A.Ş, elektrik tedarik ve satış şirketi TTES Elektrik Tedarik Satış A.Ş.’nin, toptan veri ve kapasite servis sağlayıcısı Türk Telekom International’ın doğrudan; Türk Telekom International iştiraklerinin, Televizyon yayıncılığı ile isteğe bağlı yayıncılık (VOD) hizmetleri sağlayıcısı Net Ekran şirketlerinin, cihaz satış şirketi TT Satış Ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.’nin ve ödeme hizmetleri şirketi TT Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin ise dolaylı olarak %100’üne sahiptir.