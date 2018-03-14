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Dünyada bir ilk olacak Akkor Pulat, kısa sürede sahadaki tanklarımıza entegre edilecek

Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir, Akkor Pulat aktif koruma sisteminin testi başarıyla geçtiğini yakın zamanda Afrin'de olacağını geçtiğimiz hafta açıklamıştı. Savunma Sanayi Müsteşar'lığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamda ise Akkor Pulat Sistemi'nin en kısa sürede sahadaki tanklarımıza entegre edileceğini bildirdi.

  • star.com.tr
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ASELSAN ve Tübitak SAGE tarafından geliştirilen Akkor Pulat aktif koruma sisteminin testten başarıyla geçtiği açıklandı. Daha önce S-400 ile aynı mantıkta çalıştığı açıklanan aktif koruma sistemi Akkor Pulat, Afrin'deki Zeytin Dalı Görevi'nde olan tanklara da monte edileceği belirtildi.
 
 
Pulat Aktif Koruma Sistemi
Sahip olduğu yüksek teknoloji radar ile platforma yöneltilmiş olan tehditleri tespit eder, ardından “Fiziksel İmha (Hard-Kill)” yeteneği ile tehdidi platforma çarpmadan önce uygun zaman ve mesafede etkisiz hale getirir.
 
 
PULAT gerek yakın mesafeden fırlatılan tanksavar roketlerine karşı gerekse de uzak mesafeden fırlatılan güdümlü tanksavar füzelere karşı modül yerleşimine bağlı olarak her yönü kapsayan 360°’lik tam bir koruma kalkanı sağlar. Platform üzerine dağıtık olarak yerleştirilen koruma modülleri sayesinde birden çok tehdide karşı aynı anda etkinlik sağlar.

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