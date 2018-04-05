'Dünyadaki 10 büyük projeden 6'sı Türkiye'de yapıldı'

Valilik'teki programının ardından Vali ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz ve Başbakan Danışmanı Adnan İnanç ile esnafı ziyaret eden Işık, tarihi Ulu Cami ve çevresinde yürütülen sokak sağlıklaştırma projesi hakkında bilgi aldı.

- "10 büyük projeden 6'sı Türkiye'de yapıldı"

Bir çay ocağında vatandaşlarla sohbet eden Işık, Türkiye'nin her tarafında çok büyük çalışmaların yürütüldüğünü vurgulayarak, "Son 10 yılda dünya çapındaki 10 büyük projenin 6 tanesi Türkiye'de yapıldı. Osmangazi Köprüsü, 3. köprü, havalimanı, Çanakkale Köprüsü, Kanal İstanbul, Akkuyu projeleri. Çok şükür ülkenin bunu yapacak imkan ve gücü var. İstikrar olduğu zaman ülke ayağa kalkıyor ve hizmet oluyor." diye konuştu.

Işık, önceden Gebze'den Yalova'ya giderken ya körfezi dolanmak ya da arabalı vapurla karşıdan karşıya geçmek zorunda kaldıklarını, şimdi yürütülen çalışmalarla bu mesafenin 4 dakikaya indirildiğini aktardı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye geldiğini ve nükleer santralin temelini attıklarını anımsatan Işık, bu santralin bitmesiyle Türkiye'nin elektriğinin sadece yüzde 10'unun buradan karşılanacağına işaret etti.

Başbakan Yardımcısı Işık, 40 yıllık hayal olan Osman Gazi Köprüsü'nün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın vizyonuyla hayata geçirildiğini anlattı.

- "Terör tehdidi bölgede gittikçe azalıyor"

Vatandaşların bölgede yürütülen çalışmalarla ilgili taleplerini dinleyen Işık, "Buraların tamamını altından kaplasak, en güzel eserleri yapsak, terör tehlikesi olduğu zaman insanlar gelmez. Geçen yıla oranla şu anda turist sayısında iki kat artış var. Sonbaharda bir kampanya yapacağız. Daha çok turist gelecek. Bu sene de geçen yılın sayılarını geçeceğiz. Ama eminim gelecek yıl daha iyi olacak." diye konuştu.

Işık, insanların artık Bitlis'e gelmekten korkmadığını vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Güvenlik güçlerimiz terörle öyle bir mücadele ediyor ki terör örgütüne adım atacak alan bırakmıyor. İnsanlar da güvenle Bitlis'e, Van'a, Hakkari'ye, Muş'a, Bingöl'e geliyor. Bu, insanların kendini güvende hissetme meselesi. İnanıyorum seneye daha iyi olacak. Terör tehdidi bölgede gittikçe azalıyor. Öyle nokta gelecek ki 'bu kadar turisti nasıl ağırlayacağız' noktasına geleceksiniz. Çalışmalar tamamlanınca daha güzel olacak. Terörün bölgenin başından defolması lazım. Yoksa bu kadar güzel yaylalar başka nerede var. Geçtiğimiz yıla oranla bu yıl daha iyi. 2018 daha iyi olacak."

15 Temmuz darbe girişimi sırasında vatandaşların bayraklarını alarak meydanlara koştuğunu kaydeden Işık, sözlerini şöyle tamamladı:

"15 Temmuz aslında milletin ne kadar büyük olduğunu gösterdi. Doğu ile Batı'nın, Kuzey ile Güney'in farkının olmadığını ortaya koydu. Bayrağını alan meydana doldu. Bu Bitlis'te de Kocaeli'de de İzmir'de de Yozgat'ta da Hakkari'de de böyle oldu. Zor zamanlar milletlerin ve insanların kalitesini ortaya koyuyor. İşte 15 Temmuz zor zamandı ne kadar büyük millet olduğumuzu bir kez daha gördük. Hainler güya Türkiye'yi ele geçireceklerdi ama kendi kazdıkları kuyuya kendileri düştüler."