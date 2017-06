Bakan Zeybekci: Bugüne kadarki dünyanın en büyük hava taşıma operasyonunu yaptık

Denizli'de AK Parti İl Başkanlığında partililerle bayramlaşan Zeybekci, burada yaptığı konuşmada, günümüzde mücadelenin ve savaşların değiştiğini söyledi.

Yeni çağda artık öyle kahraman onurlu veya şerefli düşmanların olmadığını belirten Zeybekci, "Savaşlar başka boyutlara geçti. En namuslusu en onurlusu belki ekonomik savaşlardır. Onun için ekonomi savaşını mutlaka ve mutlaka kazanmak zorundayız. Gazi Mustafa Kemal'in söylediği o muasır medeniyet hedefi ve kurtuluş savaşından sonra söylediği bir söz vardır. Asıl Kurtuluş Savaşı ekonomi alanında, iktisat alanında vereceğimiz savaştır. Ekonomide bağımlı olan milletler bağımsız milletler değildir. Para alan buyruk alır, para alan emir alır. Borç alan, kredi alan veya bir şekilde muhtaciyetini gideren milletler emir almaktan da çekinmemesi gocunmaması lazımdır." diye konuştu.

Zeybekci, Türkiye'nin bugün önemli bir noktaya geldiğini vurgulayarak, "Evet coğrafyamıza bakıyoruz her alanda Balkanlardan Kafkaslar'a kadar, Irak'tan, Suriye'den Afrika'ya, Kuzey Afrika'ya kadar kültür coğrafyası dediğimiz bu coğrafyanın şu anda Türkiye bir numaralı bağışçı ülkesi haline geldi. Keşke böyle olmayaydık. Keşke Müslüman coğrafyası bağış yapılmaya muhtaç olmasaydı. Keşke ihtiyaç sahibi mazlum ülkeler bu kadar çok olmasaydı. Ama elhamdülillah bunları yapabilen bir ekonomiye sahibiz." ifadelerini kullandı.

Son dönemlerde maalesef Körfez Bölgesi'ndeki sıkıntıları hep beraber gözlemlediklerini anlatan Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kardeşler arası bir problem olarak biz bunu nitelendiriyoruz. Kardeşler arasında bir an önce çözülmesi gereken bir problem olarak görüyoruz. Olabilir. Kardeşler arasında bazen böyle bir niza, çekişme olur. Bazen böyle hafif omuz darbeleri ile başka şeyler de olur belki ama bunu abartmamak lazım. Bir an önce bunu sonlandırmak lazım. Cumhurbaşkanımızın büyük bir beklentisi vardı. 'Ramazan bitmeden bitsin bu iş' dedi. Dostu üzüp düşmanı güldürmemek lazım. Birilerini sevindirmemek lazım. Daha Katarlı kardeşlerimizin krizin boyutunun ne olduğunu fark etmeden bu milletin lideri Recep Tayyip Erdoğan pazartesi günü akşam dedi ki 'bu konuyu vaziyet edinin bu iş bu kadar değil, rahat değil'. Ve biz o akşam Türkiye olarak, Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı olarak ilgili ülkenin bakanı ile ilk telefon görüşmemizi yaptık. Telefon görüşmemizin detaylarını vermeyeceğim. Ama durumlarının o kadar iyi olmadığını, hatta çok sıkıntılarının olduğunu o anda öğrendik. Ve ertesi gün sabah dünyanın en büyük hava yollarından bir tanesi olan Türk Hava Yolları'nın kargo uçakları ertesi sabah kardeşlerimizin yanına gitti. Ertesi sabah oradalardı. Şu an itibarıyla dün gece saat 12 itibarıyla 121 tane kargo uçağı gitti bugüne kadar. Dile kolay dünyanın en büyük bugüne kadarki hava taşıma operasyonunu 2 haftada yaptık. Bir gemi gitti arkasından 7 tane tır gitti. Arkasından da bir gemi daha ve bugün uçaklar devam ediyor ve normalleşiyoruz."

- "En kısa sürede kardeşler arasındaki problem çözülecektir diye düşünüyoruz"

Zeybekci, deniz yolu ve kara yoluyla Katarlı kardeşlerinin günlük ihtiyaçlarını karşıladıklarını dile getirdi.

Katar'a bu şekilde destek verilmesinin birilerine karşı bir hamle olmadığını anlatan Zeybekci, "Birilerinin yapmış olduğu ramazan mübarek günde insanların en temel masum ihtiyaçları olan insani ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak. Bir insan olarak bu milletin tarih boyunca hep yaptığı görevdir. Biz refleks olarak da millet olarak böyle doğru bir refleks verdik. Ve elhamdülillah orada bundan sonra böyle bir sorun yaşanmayacaktır. Ve en kısa sürede bu kardeşler arasındaki problem çözülecektir diye düşünüyoruz. Dua ediyoruz. Çünkü aynı coğrafya, aynı akraba topluluklar bir de inananlar Müslümanlar kardeştir diyor. Kardeşsek o zaman kardeşin kardeşe böyle bir şeyi olabilir mi? Varsa bir şey diyalogla istişareyle sohbetle muhabbetle bunlar düzeltilir diye düşünüyoruz." dedi.

- Gümrük Birliği güncellemesi

Avrupa Birliği ile yaptıkları görüşmelerde Gümrük Birliğinin güncellenmesiyle ilgili çok önemli konuları ele aldıklarını hatırlatan Zeybekci, şunları kaydetti:

"Karşı tarafta ve bizim tarafımızda. Yani Avrupa Birliği'nde ve Türkiye'de Gümrük Birliği güncellenmesinin şu anda sanayi ürünlerini kapsayan Gümrük Birliğinin, sanayi ürünlerinin tamamını, hizmetler sektörünü, tarım ve gıdayı ve kamu alımlarını, elektronik ticareti. Yani Avrupa Birliği ile ekonomik entegrasyon diyeceğimiz bu güncellemeyi Avrupa Birliği ile Türkiye yapma konusunda hiçbir tereddütleri yok. Her iki taraf kazanacak. Şu anda yaklaşık olarak 150 milyar dolar olan karşılıklı ticaret hacmimiz bu güncelleme gerçekleştiği andan itibaren yaklaşık olarak bir yıl içinde 200 milyar dolara, beş yıl içinde de 300 milyar dolara çıkacak. Tabi ki Avrupa Birliği ile aramızda en güçlü platformda ekonomik anlamda gümrük birliği platformu. Bu da tam üyelikle ilgili bizi destekleyen bir süreç olacak. Her alanda bizi destekleyen bir süreç olacak. Şu anda bununla ilgili de tam bir uyum içinde yolumuza devam ediyoruz."

Zeybekci daha sonra beraberindeki heyetle birlikte 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda vatandaşlarla bayramlaştı, ardından bir polis aracından telsizle polislerin Ramazan Bayramı'nı kutladı.