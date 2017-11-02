Dünyanın en büyük ikinci sınır kapısında adeta izinsiz kuş bile uçamıyor

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Kapıkule Sınır Kapısı’nda, dünyanın önde gelen gümrük sistemleri uygulanıyor. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekci’nin geçtiğimiz aylarda Edirne’ye ziyaretinde müjdelediği ‘plaka tanıma sistemi’ Kapıkule başta olmak üzere 17 gümrük kapısında aktif edildi.

Edirne Valisi Günay Özdemir, Kapıkule Sınır Kapısı’nda bulunan VIP salonunda, Kapıkule’de uygulanmaya konulan plaka tanıma sistemi, terör ve göçmen kaçakçılığı konularında alınan tedbirler ile ilgili basın toplantısı gerçekleştirdi. Vali Özdemir’e, Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanı Hasan Oktay Duygun, Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak, GTİ Bölge Müdürü Ertuğrul Irkıçatal eşlik etti.

"Gurbetçiler rahat bir şekilde anavatana giriş yapabilecek"

İhracat yüklerini Avrupa’nın çeşitli ülkelerine götüren tırların oluşturduğu uzun kuyrukların ve bekleme sürelerinin en az indirilmesi hedeflenen proje kapsamında, özellikle yaz aylarında yurt dışında yaşayan Türklerin anavatana gelişlerinde yaşanan yoğunluğun da minimalize edileceği öngörülüyor. Edirne Valisi Günay Özdemir, "Gurbetçilerimizi geldiği dönemi biliyorsunuz. Araç yoğunluğunun en fazla olduğu dönemler. Ne yaparsak yapalım, bunların yüzde yüzünü kaldırma şansımız yok ama plaka tanıma sistemi kuyrukların azalmasına ve gelen misafirlerimizin burada bekleme sürelerinin azalmasına katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Göçmen kaçakçılığına ‘karbonlu’ önlem

Suriye başta olmak üzere ülkelerinde yaşanan iç savaşlar ve ekonomik krizler nedeniyle yasa dışı yollarla Avrupa’ya kaçma hayali kuran kaçak göçmenlerin, tır dorselerine gizlice girerek, yurt dışına kaçma yöntemleri de hayal oluyor. Kapıkule’de Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, taşınabilir karbon ölçüm cihazları sayesinde dorseyi açmadan yaptıkları ölçüm ile sadece 30 saniye içerisinde araç içerisinde insan olup olmadığını tespit edebiliyor.

"Dünyanın en modern sistemlerini kullanıyoruz"

Edirne Valisi Günay Özdemir, "Kapıkule’den giriş ve çıkış yapan tırlarda karbon kontrolleri yapıyoruz. Göçmen kaçakçılığı ile mücadelemizin bir yöntemi. Kontroller yapılıyor, eğer içeride karbonmonoksit konusunda yoğunluk varsa anında müdahale ediliyor. Bu da dünya kullanılan en önemli ve en uygun sistemlerden bir tanesi, brandayı açmadan denetimleri gerçekleştiriyoruz" dedi.