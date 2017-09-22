Dünyanın en büyük tank çıkarma gemisi 'TCG Bayraktar' Samsun’a çıkarma yaptı

Samsun Limanı'na demirleyen TCG Bayraktar’ın ziyareti kapsamında Harp Okulu Filotillası Komodoru Deniz Albay Erol Küçük, Gemi Komutanı Dz. Yrb. Bülent Güngör, Eğitim Tabur Komutanı Dz. Binbaşı Emin Yılmaz ve öğrencilerden oluşan heyet, Vali Vekili Hasan Öztürk’ü ziyaret ederek, bir süre sohbet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Vali Vekili Hasan Öztürk, Harp Okulu Filotillası Komodoru Deniz Albay Erol Küçük ve beraberindekilere ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, “İlimize hoş geldiniz” dedi. Ziyaretin sonunda karşılıklı hediye takdimi yapıldı.

Ziyaretin ardından Vali Vekili Hasan Öztürk ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, yerli ve milli imkanlarla üretilen dünyanın en büyük tank çıkarma gemisi TCG Bayraktar’a iadeyi ziyarette bulunarak, gemi komutanları ile birlikte öğle yemeği programına katıldı.

“Nereden nereye”

Yerli üretim imkânlarının artmasıyla birlikte Türkiye’nin her alanda yükseleceğini belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, “Önceden tüm askeri malzeme ve araçlarımızı yurt dışından alırken, şimdi kendimiz üretmeye başladık. Nereden nereye. Bundan 20 yıl önce, 30 yıl önce Türkiye kendi gemisini yapacak denildiğinde kimse inanmazdı. Şimdi gemimizi de, helikopterimizi de, silahımızı da kendimiz üretiyoruz. Türk savunma sanayisi son yıllarda büyük gelişme gösterdi. Bu geminin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Karadeniz’de deniz subayı yetiştirmek için yapılan Açık Deniz Eğitimi görevini tamamlayan Türkiye’nin ilk yerli gemisi TCG Bayraktar 140 metrelik boyuyla görenleri büyülüyor. Gemi içinde laboratuvar, ameliyathane, çamaşırhane gibi birçok alanı barındırıyor. Ayrıca nükleer, biyolojik ve kimyasal saldırılara karşı tam personel koruması olan gemi tam depo ile 30 gün boyunca denizde kalabiliyor.

Yemek programına ayrıca Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutan V. İkmal Albay Ercan Şenvardar katıldı.