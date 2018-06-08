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Son zamanlarda yaşanan ve onlarca insanın hayatını kaybetmesine yol açan volkanik patlamalar, aktif volkanların oluşturduğu hayati tehlikeyi gündeme getirdi

Hawaii ve Guetamala'da geçen hafta yaşanan ve onlarca insanın hayatını kaybetmesine, çok sayıda konut ve binanın zarar görmesine yol açan volkanik patlamalar dünyadaki aktif volkanların insan toplulukları üzerinde yarattığı hayati tehlikeyi bir kez daha gündeme getirdi.

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Smithsonian Enstitüsü ile ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) Küresel Volkan Programı verilerine göre, son 10 bin yılda yeryüzünde yaklaşık bin 500 aktif yanardağ görüldü. Günümüzde ise bu yanardağların 600'ü hala aktif durumda. Söz konusu dağların 50 ila 60'ı yılda en azından bir kez patlıyor.

Halen yeryüzünde aktif durumdaki yanardağlar arasında volkanik faaliyetleriyle ciddi can ve mal kaybına yol açabilecek olanlar mevcut. Yanardağların çevresindeki nüfus yoğunluğu, patlamalar sırasında açığa çıkardığı lav ve gaz bileşimleri ile volkanın daha önce ne sıklıkla patladığı gibi çok sayıda etken, volkanların insan toplulukları üzerindeki yıkıcılığını belirliyor.

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