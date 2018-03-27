Son Dakika Haberleri 27

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Dünyanın en uzun hayvanı zehirli çıktı

İsveçli araştırmacılar, dünyanın en uzun hayvanı olan 55 metrelik bantlı solucanın zehirli olduğunu ortaya çıkardı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İsveçli araştırmacılar, dünyanın en uzun hayvanı olan 55 metrelik bantlı solucanın zehirli olduğunu ortaya çıkardı.
 
Uppsala Üniversitesi Farmakognozi Bölümünden Prof. Dr. Ulf Göransson, devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, yaptıkları araştırmada İsveç'in batı kıyısındaki soğuk sularda yaşayan bantlı solucanların zehirli olduğunu tespit ettiklerini belirtti.
 
Zehrin insanlar için herhangi bir tehlike oluşturmadığını ifade eden Göransson, ''Bantlı solucanın salgıladığı zehir, kabuklu böcekler ve kabuklu hayvanlarda çok etkili oluyor ve sinir sistemlerini çökertiyor. Solucanın bu zehri savunma için mi yoksa avlanmak için mi ürettiğini henüz bilmiyoruz.'' diye konuştu.
 
Bantlı solucan zehrinin kabuklu böcekleri etkileyen en güçlü zehir olduğunu aktaran Görranson, zehrin gelecekte ilaç yapımında kullanılabileceğine işaret etti.
 
Latince ismi "Lineus longissimus" olan bantlı solucanlar, 55-60 metreye ulaşabilen uzunluklarıyla dünyanın en uzun hayvanı olarak tanınıyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Devlet Bahçeli: Milli beka namustur

Devlet Bahçeli: Milli beka namustur

UEFA açıkladı! Şampiyonlar Ligi'nde yeni kurallar

UEFA açıkladı! Şampiyonlar Ligi'nde yeni kurallar

Dev uydu İstanbul'a mı çakılacak?

Dev uydu İstanbul'a mı çakılacak?

Dünya kupası öncesi transfer dedikoduları

Dünya kupası öncesi transfer dedikoduları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA