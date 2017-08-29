Dünyanın en uzun ikinci tüneli Ovit'te sona yaklaşıldı

Şahin ve Albay Uzun ile yine yönetimindeki makam aracıyla tüneli kullanarak Erzurum'un İspir ilçesi yönünden Rize'nin İkizdere ilçesi yönüne geçen Azizoğlu, tünelde incelemelerde bulundu.

Vali Azizoğlu daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Ovit Tüneli'nin bitimiyle Karadeniz'in, İspir ilçesi üzerinden Erzurum'a, bu kent üzerinden de İran, Azerbaycan, Gürcistan ve bütün Orta Asya'ya bağlanacağına işaret etti.

"Tünel bu yılın sonunda trafiğe açılacak"

Tüneli incelediğine dikkati çeken Azizoğlu, şunları kaydetti: