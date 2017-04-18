Dünyanın ilk uçan arabası satışa çıkıyor

Uzun yıllardır hayal edilen ve çıkacağı tarihle ilgili birçok dedikodu olan uçan araç konsepti gerçek oluyor.

Slovak tasarımcı Štefan Klein tarafından 2013 yılında tasarlanan ve ilk prototipi 2015 yılında ortaya çıkan Aeromobil, iki yolcu kapasitesine sahip. 2.24 metre genişliğe ve 6 metre uzunluğa sahip araç 600 kilogram ağırlığında. 200 km/s hızla hareket eden araç tamamen elektrikli 75 kW (100 hp) motor gücüne sahip.

20 Nisan’da Monaco’da yapılacak olan Süper Arabalar Fuarı’nda çıkış tarihi, fiyatı ve üretim hacmi açıklanacak olan uçan otomobil Aeromobil, hem 4 tekerlek üzerinde hem de havada hareket edebilen ilk araç olacak.

Digital Trends’in haberine göre 2017 yılı içerisinde satışa çıkacak olan Aeromobil, ilk olarak 2015 yılında Viyana’da gösterilen prototipi daha da geliştiren mühendisler, aracın sınırlı mesafelerde ve yolların yetersiz olduğu yerlere kolayca ulaşabileceğini belirtirken orta mesafe yolculuklarda hızlı, çevre dostu ve verimli yolculuk için tasarlandığını söyledi.

Dünyanın ilk uçan otomobili Aeromobil’i kullanmak isteyen kişiler içinse ufak bir zorluk mevcut. Ehliyet sahibi kullanıcıların aracı kullanabilmesi için pilot sertifikası da alması gerekiyor.

Önsipariş alımına yakın bir zamanda başlanacak olan aracın türünün ilk örneği olmasından dolayı uçan otomobil sektöründe öncü olması bekleniyor. Yeni Şafak