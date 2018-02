Dünyanın merkezinde olmak zorundayız

Yalancı, Pusat, Kızılelma, Yalaza gibi Türk televizyon tarihinin önemli yapımlarına imzasını atan yapımcı-yönetmen Osman Sınav şimdiler de ise konusuyla dikkat çeken Sen Anlat Karadeniz dizisinin yönetmenliğini üstleniyor. Bu yıl düzenlenen Antalya Film Festivali’nde ‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’ne layık görülen Osman Sınav, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de düzenlediği operasyonuna övgüler yağdırdı. Sınav “ Dünya yeniden dizayn oluyor yeniden kuruluyor. Bu yeni düzeninin merkezinde yerimizi almak zorundayız. Zeytin Dalı operasyonunu sonuna kadar destekliyorum. Aslanlarımızın, Mehmetçiğimizin Allah yardımcısı olsun. Her an Türk milleti olarak aslanlarımıza dua etmeliyiz.Kayıtsız kalmayalım. Görev yapan çarpışan Mehmetçiğimizi Allah korusun. Hiçbir zarar gelmeden, sapasağlam vatanlarına, ailelerine kavuşsunlar bir an önce” diyerek duygularını dile getirdi.