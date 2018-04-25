Dünyanın tropikal bölgede doğmuş ilk ve tek kutup ayısı İnuka öldü

Channel News Asia'da yer alan habere göre, Singapur Hayvanat Bahçesi, 27 yaşındaki İnuka'nın yaşa bağlı sağlık sorunları olduğunu ve acı çekmemesi için uyutulduğunu açıkladı.



Singapur Vahşi Yaşam Rezervleri Vakfı (WRS) Başkan Yardımcısı Cheng Wen-Haur da "İnuka'nın aramızdan ayrılmasını hiç istemezdik. Ancak ileri yaşından kaynaklanan sağlık sorunları ve vücudunda oluşan derin yaralar, hayatını çok olumsuz etkilemeye başlamıştı. Bizim için önemli olan onun rahatlığıydı. Uyutmasaydık rahat bir yaşam süremeyecekti." ifadelerini kullandı.



İnuka, 26 Aralık 1990'da Singapur Hayvanat Bahçesi'nde dünyaya gelmiş ve dünyanın tropikal bölgede doğan ilk ve tek kutup ayısı olmuştu.



Kutup ayıları ortalama 30 yıl yaşam süresine sahip.