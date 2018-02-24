Dünyaya örnek olacak adım
İşçi ve işveren temsilcileri ile bakanlıklar, çocuk işçiliğiyle mücadele için ortak deklarasyon imzalayarak dünyaya örnek olacak bir adım attı. Ortak mücadele kapsamında okul çağındaki çocukların işçi olarak çalıştırılmasına karşı yeni önlemler hayata geçecek.
Başbakan Binali Yıldırım’ın 2018’i ‘Çocuk İşçiliği İle Mücadele Yılı’ ilan etmesinin ardından ilk ortak adım atıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Hak İşçi Sendikalar Konfederasyonu (Hak-İş), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve ilgili bakanlıklar çocuk işçiliğiyle mücadele için ortak deklarasyona imza attı. Deklarasyonun imza töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yapıldı.
ÇABA HARCANACAK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitin Bakanı İsmet Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’ın da katılarak imza attığı deklarasyonda 2018 yılının ‘Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Yılı’ ilan edildiği hatırlatılarak, bu dönemde toplumun duyarlılığının artırılması için her türlü ulusal ve uluslararası çabaya katkı verileceği, ayrım gözetmeksizin her çocuğu, çocuk olmaktan kaynaklanan evrensel haklarına ulaşması için çaba harcanacağı belirtildi.
11’İNCİ PLANA GİRDİ
İmza töreninde sivil toplum örgütleri adına konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ebeveyn işsizliğinin çocukların çalıştırılmasında etkin olduğunu belirterek, istihdam politikalarıyla bu sorunun engellenmesinde özel sektörünün çabalarının devam edeceğini anlattı.
Jülide Sarıeroğlu da proje boyunca çocuk işçiliğiyle mücadele programı kapsamında oluşturulan 88 eylemin olduğunu, mevzuat taramalarını gerçekleştireceklerini, saha çalışmalarını yapacaklarını ve çocukları sokakta, tarlada, sanayide çalışmaktan kurtaracaklarını, çocuklara mutlu, huzurlu aydınlık yarınları emanet edeceklerini ifade etti. Çocuk istismarı konusunda başta cinsel istismar olmak üzere topyekun bir mücadele süreci başlattıklarını kaydeden Sarıeroğlu “Bu konuyla ilgili sıfır tolerans hiçbir şekilde affı olmayacak şekilde kapsamlı bir yol haritasıyla çocuklarımızın örselenmemesi için kapsamlı düzenlemeleri hayata geçireceğiz” dedi.
İsmet Yılmaz da “Eğitim devam ettiği sürece çocuk işçiliği azalır” dedi. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan da 11. Kalkınma Planı çalışmaları kapsamında ‘Çocuk ve Gençlik Özel İhtisas Komisyonunu’ oluşturduklarını ve çocuk işçiliğini önemli bir başlık olarak ele aldıklarını belirtti. Osman Aşkın Bak, çocuk işçiliğine ‘hayır’ diyerek, “Haydi çocuklar spor salonlarına, spor sahalarına ve yüzme havuzlarına sizleri bekliyoruz” dedi.
İmza törenine Emine Erdoğan, Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitin Bakanı İsmet Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan katıldı.
Hedef % 2’ye düşürmek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’nın eşi Emine Erdoğan, çocuk işçiliği ile mücadele deklarasyonunun imza töreninde yaptığı konuşmada “Bakanlıklarımızın bu ortak işbirliği, ülkemizdeki çocuk işçilik oranını yüzde 2’nin altına düşürmek amaçlıdır. 1994 yılındaki yüzde 15’lik oranı, 2000’li yıllarda yüzde 5’lere düşüren bir siyasi irade inanıyorum ki bunu da başaracak, hatta sıfırlayacak” dedi.
ÇOCUKLARI BİRER CEVHER
Erdoğan “Allah’ın bize emanet olarak verdiği çocuklar, bir iş gücü değildir.‘ Çocuk, işlenmeyi bekleyen bir cevherdir. Tertemiz, bembeyaz bir sayfadır. Çocuğun yeri ne sokak, ne tarla, ne fabrikadır. Çocuğun yeri, okuldur. Çocuğun eline ne boya sandığı, ne kağıt mendil, ne tartı yakışır. Çocuğun eline, en çok kalem, defter, kitap yakışır” dedi. Küçücük yaşta tarlada, sokakta çalışmak zorunda kalan çocukların tüm toplumu ilgilendiren bir ayıp olduğunu söyleyen Erdoğan, son günlerde önemli bir gündem olan çocuk istismarı konusuna da değindi. ‘Çocuk istismarı, insanlığın yüzkarası, toplumların en büyük ayıbı, dehşetli felaketlerin davetçisi bir konudur. Çocuk tacizine tevessül eden her mahluk, en lanetli kelimelerle lanetlenmeli, en ağır hukuki cezaları almalıdır. Böylesine aşağılık bir mevzuyu konuşmak, ülkemiz, dünyamız adına utancın en büyüğüdür’ dedi.
Çocuk işçiliği gibi konularda sivri sinekleri öldürmek yerine bataklığı kurutmanın önemine vurgu yapan Erdoğan, sorunun sebeplerini doğru teşhis etmenin gerekliliğinin altını çizdi.
DENETİM VE CEZALAR ARTACAK
Çocuk işçiliği ile mücadele çalışmaları kapsamında çocuk çalıştıran işyerleri tespit edilecek, çocuk işçilerin aileleri ve okul yönetimleriyle irtibata geçilerek, okula yönlendirilmeleri sağlanacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ailelerle bire bir görüşmeler gerçekleştirerek, eğitimler düzenleyecek. Eğitimlerde, erken yaşta iş yaşamıyla tanışan çocukların fiziksel, sosyal ve psikolojik açıdan yaşadıkları zorluklarla bedensel ve psikolojik istismara nasıl açık hale geldikleri anlatılacak. Çalışma Bakanlığı ise işyerlerine denetimlerini sıklaştıracak. Bu denetimlerde iş yerlerine idari para cezaları uygulanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu bir süre önce yaptığı açıklamada Türkiye’nin çocuk işçiliği ile mücadelede kendi politikalarını uygulayarak dünya ülkelerine örnek olduğunu ifade etmişti.
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