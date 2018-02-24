Dünyaya örnek olacak adım

Başbakan Binali Yıldırım’ın 2018’i ‘Çocuk İşçiliği İle Mücadele Yılı’ ilan etmesinin ardından ilk ortak adım atıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Hak İşçi Sendikalar Konfederasyonu (Hak-İş), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve ilgili bakanlıklar çocuk işçiliğiyle mücadele için ortak deklarasyona imza attı. Deklarasyonun imza töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yapıldı.

ÇABA HARCANACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitin Bakanı İsmet Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’ın da katılarak imza attığı deklarasyonda 2018 yılının ‘Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Yılı’ ilan edildiği hatırlatılarak, bu dönemde toplumun duyarlılığının artırılması için her türlü ulusal ve uluslararası çabaya katkı verileceği, ayrım gözetmeksizin her çocuğu, çocuk olmaktan kaynaklanan evrensel haklarına ulaşması için çaba harcanacağı belirtildi.

11’İNCİ PLANA GİRDİ

İmza töreninde sivil toplum örgütleri adına konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ebeveyn işsizliğinin çocukların çalıştırılmasında etkin olduğunu belirterek, istihdam politikalarıyla bu sorunun engellenmesinde özel sektörünün çabalarının devam edeceğini anlattı.

Jülide Sarıeroğlu da proje boyunca çocuk işçiliğiyle mücadele programı kapsamında oluşturulan 88 eylemin olduğunu, mevzuat taramalarını gerçekleştireceklerini, saha çalışmalarını yapacaklarını ve çocukları sokakta, tarlada, sanayide çalışmaktan kurtaracaklarını, çocuklara mutlu, huzurlu aydınlık yarınları emanet edeceklerini ifade etti. Çocuk istismarı konusunda başta cinsel istismar olmak üzere topyekun bir mücadele süreci başlattıklarını kaydeden Sarıeroğlu “Bu konuyla ilgili sıfır tolerans hiçbir şekilde affı olmayacak şekilde kapsamlı bir yol haritasıyla çocuklarımızın örselenmemesi için kapsamlı düzenlemeleri hayata geçireceğiz” dedi.

İsmet Yılmaz da “Eğitim devam ettiği sürece çocuk işçiliği azalır” dedi. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan da 11. Kalkınma Planı çalışmaları kapsamında ‘Çocuk ve Gençlik Özel İhtisas Komisyonunu’ oluşturduklarını ve çocuk işçiliğini önemli bir başlık olarak ele aldıklarını belirtti. Osman Aşkın Bak, çocuk işçiliğine ‘hayır’ diyerek, “Haydi çocuklar spor salonlarına, spor sahalarına ve yüzme havuzlarına sizleri bekliyoruz” dedi.

İmza törenine Emine Erdoğan, Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitin Bakanı İsmet Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan katıldı.