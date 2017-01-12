Çorum'da dur ihtarına uymayan araç kaza yaptı: 7 yaralı
Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün, kırmızı ışıkta bekleyen bir araca arkadan çarptı.
Çorum'da uygulama yapan polis ekibinin "dur" ihtarına uymayan sürücünün, kırmızı ışıkta bekleyen bir araca arkadan çarpması sonucu ikisi çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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