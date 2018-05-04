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Dur ihtarına uymayan araca ateş açıldı, bir kadın öldü

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde dur ihtarına uymayan sürücü, polise çarptıktan sonra kaçmaya çalıştı. Polislerin açtığı ateş sonucu durdurulan otomobilde bulunan Nuran Akın (57) yaşamını yitirirken, araç sürücüsünün FETÖ'den ihraç edilen eski bir asker olduğu anlaşıldı.

  • DHA
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Olay saat 20.00 sıralarında yaşandı. Ercincan'da bir kişinin eşi ve kayınvalidesini otomobille kaçırdığı ihbarı yapıldı. Aracın Sivas'ın Suşehri ilçesinden Amasya istikametine gidebileceği bilgisi üzerine güvenlik güçleri harekete geçildi. 
 
Suşehri ilçesinde polis ekipleri Mevlüt Semih K. yönetimindeki 05 DM 907 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak dur ihtarına uymayan otomobil, polis memuru M.G.'ye çarparak yaralanmasına neden olduktan sonra Koyulhisar ilçesi yönüne kaçmaya başladı. Bunun üzerine jandarmaya haber verildi. Önlem alan Koyulhisar jandarması aracın dur ihtarına uymaması üzerine ateş açtı. Durdurulan araçta bulunan 3 kişiden Nuran Akın yaralandı. Ambulansla Suşehri Devlet Hastanesi'ne götürülen ve ardından Sivas kent merkezine sevk edilmek istenen Akın yolda yaşamını yitirdi. Cenazesi Suşehri Devlet Hastanesi morguna konuldu. 
 
 
Fetöden ihraç edilmiş
 
 
Yapılan araştırmada otomobil sürücüsü Mevlüt Semih K.'nın, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edilen eski bir asker olduğu belirlendi. Mevlüt Semih K.'nın Erzincan ilinde bulunan eşi K.K. ile kayınvalidesi Nuran Akın'ı zorla kaçırdığı, ihbarın da bunun üzerine yapıldığı belirlendi. Olay sonrası sürücü gözaltına alındı.
 
Mevlüt Semih K.'nın eşi K.K. olaydan yara almadan kurtuldu. Sürücünün çarptığı polisin ise sağlık durumunun iyi olduğu, hastanede gözlem altında tutulduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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