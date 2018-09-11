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'Dur' ihtarına uymayan sürücü cezaevi firarisi çıktı

Çorum'da jandarma ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu yakalanan sürücü, kablo hırsızlığı iddiasıyla ceza alan cezaevi firarisi çıktı.

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Merkeze bağlı Seydim köyü kırsalında devriye görevi yapan İl Merkez Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, "dur" ihtarına uymayan bir sürücünün  peşine düştü.      
 
Jandarma, uzun süren kovalamacanın ardından otomobili kent merkezi girişinde durdurdu.      
 
Araçta yapılan aramada, yaklaşık 85 bin lira değerinde kablo ile kablo kesiminde kullanılan makas bulundu.      
 
Üzerinden kimlik çıkmayan ve adının A.K. olduğunu beyan eden şüpheli, gözaltına alındı.      
 
Yapılan incelemede, şüphelinin 15 ayrı suçtan sabıkası bulunan İrfan K. olduğu belirlendi.      
 
Hakkında kesinleşmiş 11 yıl hapis cezası bulunan şüphelinin kısa bir süre önce açık cezaevinden firar ettiği için hakkında yakalama kararı bulunduğu tespit edildi.      
 
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.  

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