"Dur" ihtarına uymayarak otomobille çarptığı polis memuru Olgun Gülay'ın ölümüne neden olduğu öne sürülen 1'i tutuklu 2 sanığın yargılanmasına devam edildi

Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Selçuk Ergin ve taraf avukatları katıldı. Şehit polis memurunun eşi Hülya, çocukları Kerem, Şimal ve Nehir Gülay da duruşmada hazır bulundu.

"Kasten öldürme" suçlamasıyla yargılanan Ergin, önceki savunmalarını tekrar ederek beraatini talep etti.

Ergin'in avukatı Sümeyra Ayvaz da müvekkilinin suçsuz olduğunu savunarak, olayın oluş şekline göre müvekkilinin "kasten öldürme"den değil en kötü ihtimalle "bilinçli taksirle adam öldürme" suçundan yargılanması gerektiğini dile getirdi. Ayvaz, bu nedenle Ergin'in masum olma ihtimali göz önüne alınarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını istedi.

Tutuksuz sanık Murat Koca'nın avukatı Kerim Özal ise önceki savunmalarını tekrar ederek, araç direksiyonundan alınan kan örneklerinin sanık Ergin'e ait olduğunu ve müvekkilinin olay sırasında direksiyonda olmadığını ileri sürdü.

Şehit polis memurunun eşi Hülya Gülay'ın avukatı Banu Erener de önceki görüşlerini tekrar ederek tutuksuz sanık Murat Koca'nın da delil karartma şüphesiyle tutuklu yargılanmasını istedi.

Mahkeme heyeti, Ergin'in tutukluluk hali ile Koca hakkındaki adli kontrol uygulamasının devamına karar verip eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Trabzon-Gümüşhane karayolundaki Oltanbey Mahallesi Balyemez Konağı Uygulama Noktası'nda, 2 Kasım 2017'de, 47 yaşındaki polis memuru Olgun Gülay, "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanmış, kaldırıldığı Gümüşhane Devlet Hastanesinde şehit olmuştu.

Olayın ardından kaçan otomobilde bulunan ve alkollü oldukları tespit edilen Murat Koca ve Selçuk Ergin, polis ekiplerince gözaltına alınmış, aracı kullandığı öne sürülen Koca tutuklanmış, Ergin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Daha sonra ortaya çıkan yeni deliller ışığında Koca adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, olay anında yanında bulunan Ergin ise aracı kullandığı iddiasıyla tutuklanmıştı.