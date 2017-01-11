Dürümlü'deki terör mağduru kadınlar umreye gitti

Diyarbakır'ın Dürümlü mezrasında PKK'lı teröristlerin 15 ton patlayıcı yüklü kamyonu infilak ettirmesi sonucu hayatını kaybeden 16 kişinin yakınlarından oluşan 16 kadın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla 14 gün kutsal topraklarda misafir olacak.

Terör örgütü PKK'nın düzenlediği bombalı saldırıda eşini kaybeden Nesibe Yaman, Diyarbakır Havalimanı'nda gazetecileri yaptığı açıklamada, kutsal topraklara gitmeleri için kendilerine yardımcı olan Emine Erdoğan’a teşekkür etti.

Kutsal topraklara gitmenin acılarını bir nebze de olsa hafifleteceğini dile getiren Yaman, "Allah yardımcımız olsun. Bizim şehitlerimiz var. Suçluların cezalarını alması için dua edeceğim." dedi.

PKK’nın bombalı saldırısında eşini kaybeden Meliha Yaman da Kürtçe yaptığı açıklamada, "Kutsal topraklarda ümmeti Muhammed’e, ölülerimize, şehitlerimize dua edeceğiz. Bizi umreye gönderenlere duacıyız. Emine Hanım’a çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yenişehir İlçe Müftüsü Şevket Dilmaç da terör saldırısında şehit olan vatandaşların eşleri, anneleri ve birinci dereceden yakını olan 16 kadının kutsal topraklara gideceğini belirtti.

Dilmaç, “İlk önce Medine’ye gidip ziyaretlerini yapacaklar. Sonra Mekke’ye gidecekler. Rabb'im sağ salim gidip gelmeyi nasip etsin. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.” diye konuştu.

Okunan Kur'an-ı Kerim ve edilen duanın ardından terör mağdurları, yakınları tarafından uğurlandı. Uğurlama esnasında duygulu anlar yaşanırken, uğurlamaya gelen bazı yakınların gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.