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DUS ek tercih işlemleri nasıl yapılır? DUS ek tercihleri hangi tarihlerde yapılacak?

DUS ek tercih işlemleri nasıl yapılır? DUS ek tercihleri hangi tarihlerde yapılacak? soruların yanıtları belli oldu. Alınan son dakika bilgisine göre, Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2017-DUS) ek tercih işlemleri, bugünden itibaren 4 Nisan'a kadar yapılabilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, 2017-DUS ek tercihlerini, 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle bireysel olarak yapacak. İşte DUS ek tercih işlemleri ve detayları...

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DUS ek tercih işlemleri nasıl yapılır? DUS ek tercihleri hangi tarihlerde yapılacak? soruların yanıtları belli oldu. Alınan son dakika bilgisine göre, Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2017-DUS) ek tercih işlemleri, bugünden itibaren 4 Nisan'a kadar yapılabilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, 2017-DUS ek tercihlerini, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle bireysel olarak yapacak. İşte DUS ek tercih işlemleri ve detayları...
 

DUS EK TERCİH İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM ADAY GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ


Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2017-DUS) ek tercih işlemleri, bugünden itibaren 4 Nisan'a kadar yapılabilecek.


 Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, 2017-DUS ek tercihlerini, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle bireysel olarak yapacak.

Ek tercih ve yerleştirme işlemleri, 2017-DUS Ek Tercih Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallara göre, 4 Nisan Çarşamba'ya kadar gerçekleştirilebilecek.

Duyuruda, adayların tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu incelemeleri istendi.



Tercih ve yerleştirme işlemlerinde, 2017- DUS Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. Adayların tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir. Adaylar, tablolarda yer alan programların önceki dönem DUS yerleştirme sonuçlarında varsa en küçük puanlarına, ÖSYM’nin internet adresinden ulaşabilirler.

Adayların tercih ettikleri dalların özelliklerine uygun sağlık koşullarına sahip olmaları gerekir.

EK YERLEŞTİRMEYE İLİŞKİN BİLGİ

Ek yerleştirme tercih işlemleri, ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla yapılacaktır. Ek yerleştirme, 2017- DUS Başvuru Kılavuzu ’nda yer alan ilke ve kurallara göre yapılacaktır. Ek yerleştirme ücreti 15.00 TL’dir. Ücret, ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. Banka/ATM’den ödeme yapılmamalıdır. Adaylar, bu ücreti tercih işlemlerini tamamladıktan sonra tercih süresince ve tercih süresinin bitiminden sonraki ilk gün saat 23.59’a kadar yatıracaklardır. Bu ücreti yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihleri, yerleştirme işlemine alınmayacaktır.

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