Son Dakika Haberleri 16

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Ankara-Kayseri karayolunda kaza: 3 ölü

Ankara-Kayseri karayolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, Bursa’dan Kayseri’ye gelin almaya giden Eşref Çarbuğa yönetimindeki 16SMR 47 plakalı otomobilin Mucur ilçesinde plakası düşünce sürücü durdu. İddiaya göre bu sırada arkadan gelen iki otomobil duramayarak otomobile çarptı. Kazada yaralanan Ferhat Çarbuğa, Medine Çarbuğa ve Eşref Çarbuğa, kaldırıldıkları Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.
 
Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başkan Erdoğan´dan piknik ziyareti

Başkan Erdoğan´dan piknik ziyareti

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA