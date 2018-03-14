Son Dakika Haberleri 14

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Düşen uçağın pilotu Gebeş'in babası, cenazeleri İstanbul'a getiren uçağın pilotuna kızını sordu

İran’da meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden ve henüz cesedine ulaşılamayan Beril Gebeş’in babası Mehmet Vasıf Gebeş, cenazeleri İstanbul'a getiren uçağın askeri pilotuna kızının cenazesinin uçakta olup olmadığını sordurdu.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre, İran'da düşen Challenger 604 tipi Türk jetinde hayatını kaybeden 11 kişiden biri olan pilot Beril Gebeş'in babası, cenazeleri İstanbul'a getiren uçağın pilotuna kızını sordurmak istedi. Emekli pilot Vasıf Gebeş, Ankara Esenboğa Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi'ni arayarak kendisini tanıttı ve kızının cenazesinin uçakta olup olmadığını cenazeleri taşıyan uçağın pilotuna sorulmasını rica etti. Acılı babanın ricasını kırmayan hava trafik kontrolörü cenazeleri taşıyan uçağın askeri pilotu ile irtibata geçti. Ancak uçağın pilotu gerekli yerlere bilgi verdiğini ve bu konuda bilgi veremeyeceğini söyledi.
 
O anlarda kule ile pilot arasında şu konuşmalar gerçekleşti:
 
Kule, ‘Gebeş kaptanın babası özellikle rica etti, kızının olup olmadığını merak ediyor. Onun için bilgi almak istedim.
 
Askeri pilot: Gerekli yerlere bilgiler verildi. Ben bu konu hakkında bilgi veremem
 
Kule: Anlaşıldı teşekkürler

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İdlib´e hava saldırısı: 5 ölü, 15 yaralı

İdlib´e hava saldırısı: 5 ölü, 15 yaralı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu görüntüleri büyük beğeni topladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu görüntüleri büyük beğeni topladı

Afrin'deki Mehmetçik'ten Atatürk pozu

Afrin'deki Mehmetçik'ten Atatürk pozu

Köprü taşıyıcılar Afrin'e gönderildi

Köprü taşıyıcılar Afrin'e gönderildi

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA