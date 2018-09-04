Düşman radarlarını karıştıracak HAVA SOJ 2023’te teslim edilecek

Geçtiğimiz günlerde Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile ASELSAN arasında Elektronik Harp Özel Görev Uçakları geliştirilmesi amacıyla Hava Platformunda Uzaktan Elektronik Destek/Elektronik Taarruz Kabiliyeti (HAVA SOJ) Projesi sözleşmesi imzalanmıştı. Yerli imkânlarla yapılacak HAVA SOJ sistemleri 2023 yılından itibaren Hava Kuvvetleri Komutanlığının hizmetine girecek.

HANGİ GÖREVLERİ YERİNE GETİRECEK

Yüksek irtifadan uçabilen HAVA SOJ, düşmanın radar ve haberleşme imkanlarını uzaktan dinleyerek sinyal takibi gerçekleştirecek. Ayrıca bu sinyaller uçakta yer alan milli sistemler ile karıştırılacak veya şaşırtmaya yönelik sahte sinyaller-hedefler oluşturulabilecek.

Bu sistemle; düşman haberleşme sistemleri ve radarlarının (hava savunma, erken ihbar vb.) tespit/teşhis edilmesi, konumlarının bulunması ve bu sistemlerin özellikle sınır ötesi harekâtta dost unsurlara karşı kullanılamaması amacıyla karıştırılması, aldatılması ve köreltilmesi hedefleniyor.

Böylece savaş uçaklarımız güvenli bir şekilde operasyon icra edebilecek. Basında KORAL ismiyle bilinen Kara Konuşlu Uzaktan Elektronik Destek/Elektronik Taarruz (KARA SOJ) sisteminden daha üstün teknolojik özelliklere sahip olan HAVA SOJ sistemi, bir hava aracı üzerinde pek çok elektronik harp kabiliyetini bir araya getirecek.

ÇOK AZ ÜLKE YAPABİLİYOR

ASELSAN’ın geliştireceği, TUSAŞ tarafından uçağa entegrasyonu sağlanacak proje, dünyada savunma sanayii ve elektronik harp alanında söz sahibi sadece birkaç firma tarafından gerçekleştirilebilecek zorlukta. Bu açıdan milli savunma sanayiimizin ulaştığı noktayı göstermesi açısından büyük önem arz ediyor.

Proje, geliştirilecek ürünün yüksek ihracat potansiyeli sayesinde “Bilgi ve teknoloji ihraç eden ülke” olma hedefine önemli bir katkı sağlayacak. Teknolojide son nokta olarak değerlendirilebilecek Hava SOJ Sistemi’nin TSK envanterine girmesi ile “Savunmada dışa bağımlılığı asgariye indirmiş bir Türkiye” hedefine doğru büyük bir adım atılmış olacak.

PROJE 20 YILDIR GÜNDEMDE

HAVA SOJ Projesinin de bunlar arasında yer aldığına dikkati çeken Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, “Bu proje 20 seneyi aşkın bir süredir gündemde olan, Hava Kuvvetlerimizin çok uzun zamandır talep ettiği ve benim de çok uzun zamandır takip ettiğim çok değerli bir proje. Şu anda bu tanımlanan kabiliyet gerçekleştiğinde kuvvetlerimiz, dünyada çok az ülkede olan bir kabiliyete kavuşacak. Bu, büyük bir kuvvet çarpanı olarak sahaya yansıyacak.” diye konuştu.

CAYDIRICILIK UNSURU

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün de HAVA SOJ sisteminin Türkiye’nin stratejik öneme sahip sistemleri arasında yer aldığını ifade ederek, sistemin sahip olduğu kabiliyetler önemli bir caydırıcılık unsuru içerdiğinden ülkenin etkin dış politikasına da katkı sağlayacağını söyledi:

“Bildiğiniz gibi, doğası gereği ülkelerin birbirleriyle hiç paylaşmadıkları veya kısıtlı ve denetimli olarak paylaştıkları Elektronik Harp sistemleri yerli ve milli olma zorunluluğu taşıyan sistemlerdir. Bu alanda ASELSAN olarak 1984 yılında başlayan süreçte kazandığımız kabiliyetler, tecrübeler ve savunma sanayii şirketleri klasmanında üst sıralara hızla tırmanmakta olan TUSAŞ gibi bir iş ortağımızın varlığı, bize bugün Hava SOJ gibi son derece kompleks bir sistemi gerçekleştirme sorumluluğunu üstlenme cesareti veriyor. Bu bilinçle, dünyada sadece savunma sanayiinde söz sahibi birkaç firma tarafından gerçekleştirebilecek, zorluk derecesi oldukça yüksek bir işe soyunmuş bulunuyoruz. Bu zorlu süreçte, iş ortağımız TUSAŞ, altyüklenicilerimiz, Hava Kuvvetleri Komutanlığımız ve Savunma Sanayii Başkanlığımız ile karşılıklı anlayış ve yakın koordinasyon sağlayarak her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğimize inanıyoruz.

(Kokpit Aero)