Duyguları Üretmek ve Değiştirmek Mümkün

Uluslararası Oyun Teorisi Derneği üyesi, davranışsal ekonomi ve oyun teorisi uzmanı Eyal Winter çevrildiği dillerde ilgi uyandıran kitabını tanıtmak ve okurlarıyla söyleşi yapmak üzere İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde düzenlenen etkinliğe katıldı. BİLGİ Rektör Vekili Prof. Dr. Ege Yazgan yaptığı açılış konuşmasında, etkinliğin düzenlenmesinde büyük emekleri olan BİLGİ Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Remzi Sanver’e teşekkürlerini sunarken; Sanver, “20. asrın en önemli gelişmeleri içerisinde bugün güçlü bir davranış bilimleri kuramı var. Bu literatürün en güçlü isimlerinden Eyal Winter’ı ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz” diyerek Winter’ı davet etti.

Eyal Winter söyleşide, oyun teorisi gibi matematik disiplinine özgü bir alanı gündelik hayattan örneklerle basit bir dille anlattığı kitabından bahsederken, kendisini bu kitabı yazmak konusunda motive eden şeyin, daha önce yürütmekte olduğu İbrani Üniversitesi Rasyonalite Çalışmaları Merkezi Başkanlığı’nda edindiği deneyimler olduğunu söyledi. Mantık ve duygunun karar almada iş birliği içinde olduğunu belirten Winter, “Duyguların, insanların karar alma süreçlerine etkileri ile ilgili olarak bilinen iki yanlış var. Bunlardan ilki, aklın ve kalbin yani mantığın ve duyguların birbirleriyle çatışma içinde olduklarına dair yaygın inanış. İnsanlar, stratejik ya da günlük kararları alırlarken mantıklarıyla hareket etmeleri gerektiğini düşünür. Aslında bilimsel olarak biliyoruz ki, aldığımız en mantıklı kararlarda duygular da rol oynar. Dolayısıyla mantık ve duygu, iş birliği içinde ve bir arada çalışır. İkinci bilinen yanlış ise, duyguların karar alma süreçlerinde olumsuz etkilerinin olduğu yönünde. Halbuki duygular, mantıklı kararlara varmamızda yardımcı olur. Örneğin öfke duygusu, vücutta salgılanan adrenalini arttırdığından kişilerin çoğunlukla daha fazla odaklanmasına ve özellikle finansal konularda daha doğru kararlar vermelerine yardımcı olabilir” dedi.

Alt1: Kitabında duyguların karar alma sürecine etkileri ve bilimsel kavramlarının yanı sıra müziğe de bir bölüm ayırdığını belirten Winter; özellikle klasik müzik bestelerin altında ileri düzeyde bir matematiğin olduğunu belirtti. Winter, Türkiye’yi ikinci evi olarak gördüğünü söyleyen müzisyen Yasmin Levy’nin İbrahim Tatlıses ile söylediği bir şarkının videosunu da katılımcılara izletti.

Alt2: İnsanlarda güven duygusunun, oksitosin hormonu sayesinde sağlandığını belirten Winter; bu hormonun özellikle kadınlarda hamilelik esnasında salgılandığının ve anne bebek arasındaki ilk güven ilişkisinin bu hormon sayesinde kurulduğunun altını çizdi. Bazı coğrafyalarda bu hormonun ilaçlarla da temin edilebildiğini vurgulayan Winter, katılımcılarla bu hormonu salgılamak için ilaç kullanmaktan daha basit bir formül de paylaştı: Sarılmak.

Eyal Winter’ın Türkçeden başka altı dile çevrilen Akıllı Hissetmek isimli kitabı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları’nın çevirisiyle Şubat 2018’de Türk okurlarla buluştu.