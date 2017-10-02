Düzce Belediye Başkanı Keleş, Belediye Başkanlığından istifa etti

Keleş, yaptığı yazılı açıklamada, uzun yıllardan beri Düzce'ye ve Düzceli hemşehrilerine güzel hizmetler verebilmek için çalıştığını belirtti.

Yaptığı hizmetlerin ortada olduğunu vurgulayan Keleş, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki biz Düzce'ye ve Düzcelilere hizmet etmek için gece gündüz çalışırken, birileri de beni ve benim üzerimden gönül verdiğim partimi yıpratmak için her türlü yalan, dedikodu ve iftiraları üretmekle meşgul oldular. Şahsım ve yakınlarımla ilgili yürütülen bu çirkin kampanyanın partime ve kutsal davamıza daha fazla zarar vermemesi için, büyük bir heyecan ve istekle yürütmekte olduğum belediye başkanlığı görevimden istifa ediyorum.

Bilinmesini isterim ki şahsıma, aileme, Düzcemize, partimize ve davamıza zarar veren bu çirkin iftira ve karalama kampanyalarını yürütenlerle hem hukuk önünde, hem de mahşer gününde hesaplaşacağım. Yine bilinmesini isterim ki bugünden sonra canımdan aziz bildiğim ve gönülden bağlı olduğum yüce davama ve partime bağlılığım, hangi düzeyde olursa olsun, her zamankinden daha üst seviyede artarak devam edecektir."