Düzce Belediye Başkanlığına Dursun Ay seçildi
Düzce Belediye Başkanlığına AK Parti adayı Dursun Ay seçildi.
- AA
Mehmet Keleş'in istifasıyla boşalan Belediye Başkanlığı için Düzce Belediye Meclisinde yapılan seçimin ilk iki turunda tek aday olan AK Partili Dursun Ay, meclis üyelerinin üçte ikisinin oyunu alamadığı için başkan seçilemedi. Bunun üzerine, salt çoğunluğun arandığı üçüncü tura geçildi.
Üçüncü turda 31 oy kullanılırken, 9 oy boş çıktı. AK Parti'nin adayı Ay 22 oy aldı.
Bu sonuçla Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay oldu.
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