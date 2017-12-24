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Düzce'de helikopter ambulans yaralı çocuk için havalandı

Düzce'de havalı tüfek ile yaralanan 15 yaşındaki çocuk, helikopter ambulans ile İstanbul'daki bir hastaneye götürüldü.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Kaynaşlı ilçesine bağlı Darıyeri Mengençik Köyü'nde, amcasının oğlu Kamil Kırcı (14) ile havalı tüfekle şakalaşan Bilal Kırcı (15), tüfeğin ateş alması sonucunda göğüsünden yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kırcı'yı Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Buradaki müdahalenin ardından, yaralının durumunun ciddi olması nedeniyle İstanbul'dan helikopter ambulans istendi.

Kısa sürede, Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi'ne ulaşan helikopter ambulans, yoğun sis nedeniyle helikopter alanının üzerinde bir süre dolandı. Alanın aydınlatılmasının ardından helikopter iniş yaparak yaralıyı aldı.

Yaralı Kırcı, helikopter ambulans ile Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğtitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Kırcı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

 

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