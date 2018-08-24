Düzce'de 3 kişi son anda boğulmaktan kurtarıldı

Edinilen bilgilere göre, Karadeniz’de esen poyraz nedeniyle denizin dalgalı olmasına karşı uyarı yapan can kurtaran ve jandarma ekiplerine rağmen denize serinlemek için giren Yiğit Kıvrak (10), Ayşenur İlme (30) ve Emine İlme (20) akıntıya kapılarak denizden çıkamadılar.

3 kişinin çırpınışlarını gören vatandaşlar hemen denize atlayarak can kurtaranların da desteği ile 3 kişiyi denizden çıkardılar. 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesi ile 3 kişi yapılan kalp masajı ve ilk yardım ile hayata döndürüldü.

Boğulma tehlikesi geçiren Ayşenur ve Emine İlme’nin durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, Akçakoca Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındılar.