Düzce'de 5 kişiyi yaralayıp kaçan 2 şüpheli yakalandı

Kurban Bayramı'nın 3. gününde meydana gelen olayda Gölyaka’nın Şaziye köyünde bir kahvehanenin önünde yol verme yüzünden kavga çıktı. M.BB. ve G.D. isimli şahıslar arasında önce sözlü olarak başlayan ardından da büyüyen kavgada silahlar çekilmişti. Kavgayı ayırmak üzere kahvehaneden dışarı çıkan M.N., M.D.,M.A.D. ve E.D. isimli kişiler silahla, R.E.G. isimli kişi de darp edilerek yaralanmıştı. 5 kişiyi yaralayan M.B.B ve G.D isimli şüpheliler daha sonra olay yerinden kaçtı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçan şahısların peşine düştü ve 24 saat geçmeden zanlıları yakaladı.