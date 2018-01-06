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Düzce'de bir yolcu otobüsünde 2 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirdi

Düzce İl Jandarma Komutanlığı, Gürcistan’dan İstanbul’a giden yolcu otobüsünde 2 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirdi.

  • İHA
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Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Kaynaşlı mevkiinde yaptığı yol kontrolleri sırasında Gürcistan’dan İstanbul’a giden bir firmaya ait yolcu otobüsünü durdurdu. Ekiplerin tütün tespit köpeği Majör ile yaptığı arama neticesinde otobüsün bagaj kısmında 4 valiz içerisine zulalanmış halde yaklaşık 2 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Jandarmanın yaptığı araştırma sonucunda gümrük kaçağı olduğu tespit edilen sigaraların otobüse Trabzon’dan yolcu olarak binen E.K. ve K.Ç.’ye ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili ifadesi alınan şüpheliler yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

 

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