Düzce'de bisikletle minibüse çarpan yaşlı adam hayatını kaybetti
Düzce'de bisikletle yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama minibüs çarptı. Hastaneye kaldırılan yaşlı adam hayatını kaybetti.
- İHA
Sadullah Sürücü idaresindeki 81 FN 072 plakalı minibüs, D-100 karayolu Gümüşova İlçesi İhsaniye mevkisinde bisikleti ile yolun karşısına geçmeye çalışan 78 yaşındaki Hayrettin Şengür'e çarptı.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Şengür, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaşlı adam, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bu arada, minibüs sürücüsü Sadullah Sürücü, gözaltına alındı.
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