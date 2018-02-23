Düzce'de bisikletle minibüse çarpan yaşlı adam hayatını kaybetti

Sadullah Sürücü idaresindeki 81 FN 072 plakalı minibüs, D-100 karayolu Gümüşova İlçesi İhsaniye mevkisinde bisikleti ile yolun karşısına geçmeye çalışan 78 yaşındaki Hayrettin Şengür'e çarptı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Şengür, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşlı adam, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu arada, minibüs sürücüsü Sadullah Sürücü, gözaltına alındı.