Düzce’de cinayet: 2 ölü

Olay Düzce’nin Güzelbahçe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ayrılmak üzere olduğu eşi ile konuşmak isteyen Hüseyin Koç (55), eşi Hatice Koç (50) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hüseyin Koç önce eşini vurdu ardından intihar etti. Silah seslerini duyan vatandaşlar hemen durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede karı kocanın öldüğünü tespit ederken olayla ilgili Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı geniş çaplı soruşturma başlattı.