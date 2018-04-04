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Düzce'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Gümüşova ilçesinde, proje terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda dernek adı altında eğitim veren hücre evine düzenlenen baskında 3 kişi gözaltına alındı.

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Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın proje terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Gümüşova Yeşilyayla Köyü'nde örgütün yöneticisi olduğu ileri sürülen cezaevinde bulunan 'Ebu Hanzala' kod adlı Halis Bayuncuk'a bağlı olduğu iddia edilen dernek adı altında bir hücre evi tespit edildi.

PROJE ÖRGÜTLERE GEÇİT YOK

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ve Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı baskında evde yaşları 10 ile 15 arasında değişen 30 çocuğa eğitim verildiği tespit edildi. Operasyonda F.S., Ş.K. ve A.E. gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen 3 kişinin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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