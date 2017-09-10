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Düzce'de FETÖ operasyonu: Gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

  • AA
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Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki sorgusu tamamlandı.

Nöbetçi hakimliğe sevk edilen 5 şüpheliden 2'si, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Şüphelilerden 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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