Düzce'de FETÖ operasyonu: Gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı
Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.
- AA
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki sorgusu tamamlandı.
Nöbetçi hakimliğe sevk edilen 5 şüpheliden 2'si, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.
Şüphelilerden 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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