Düzce'de FETÖ soruşturması: 2 polis ve 1 doktor tutuklandı

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında daha önce görevlerinden uzaklaştırılan 2 polis memuru ve 1 doktor tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında, FETÖ ile bağlantılı olduğu tespit edilen ve daha önce görevlerinden uzaklaştırılan 2 polis memuru ile 1 doktorun adreslerine operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramaların ardından, şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.