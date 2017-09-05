Düzce'de FETÖ/PDY operasyonunda görevinden ihraç edilen profesör tutuklandı

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan akademisyen tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'yle bağlantısı olduğu gerekçesiyle hakkında gözaltı kararı bulunan, Düzce Üniversitesi Kardiyoloji Bölümü'nde görevliyken ihraç edilen ve yaklaşık bir yıldır aranan Prof. Dr. Hakan Özhan'ın kentte olduğu bilgisine ulaşıldı.

Kent merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, Özhan'ı gözaltına aldı. Evde bulunan cep telefonu, bilgisayar ve bazı dokümanlara el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.