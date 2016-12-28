Düzce'de FETÖ/PDY soruşturmasında 11 kişi gözaltına alındı
Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında 11 kişi gözaltına alındı.
- AA
Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 11 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmaya çerçevesinde FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla daha önce meslekten uzaklaştırılan ve haklarında soruşturma devam eden Düzce Üniversitesinde görevli 6'sı akademisyen 5'i memur 11 kişinin adreslerine operasyon düzenlendi.
Bazı belge ve dokümanlara el konulan aramalar sonrasında 11 kişi gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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