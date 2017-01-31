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Düzce'de FETÖ/PDY soruşturmasında 4 tutuklama

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında daha önce görevden alınan din görevlisi ve muvazzaf askerin de bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

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Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında,  "FETÖ üyesi olduğu" iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişiden 4'ü adliyeye sevk edildi.

Daha önce görevden alındığı öğrenilen Düzce Müftülüğünden 1 din  görevlisi, İl Jandarma Alay Komutanlığından 1 muvazzaf asker ile 2 kişi, "terör  örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

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