Düzce'de FETÖ/PDY soruşturmasında 4 tutuklama
Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında daha önce görevden alınan din görevlisi ve muvazzaf askerin de bulunduğu 4 kişi tutuklandı.
- AA
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "FETÖ üyesi olduğu" iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişiden 4'ü adliyeye sevk edildi.
Daha önce görevden alındığı öğrenilen Düzce Müftülüğünden 1 din görevlisi, İl Jandarma Alay Komutanlığından 1 muvazzaf asker ile 2 kişi, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.
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