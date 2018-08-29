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Düzce'de gerçekleştirilen 2,5 kilogram esrar ele geçirilen operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı

Düzce'nin Çilimli İlçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, istihbarat çalışmaları neticesinde ilçede uyuşturucu yetiştiriciliği ve satıcılığı yaptığı tespit edilen M.Y, Düzce Jandarma Alay Komutanlığı ve Çilimli İlçe Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından takibe alındı.

Şüpheli M.Y'nin ilçede bulunan evine Narkotik köpekleri eşliğinde düzenlenen operasyonda, 2,5 kilogram satışa hazır esrar, 40 gram kenevir tohumu, bahçede ekili şekilde kenevir bitkisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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