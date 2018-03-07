Düzce'de hastanede elektrik kesintisi nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hastalar başka hastanelere nakledildi

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde yaşanan elektrik arızası nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren hastaların kentteki diğer hastanelere nakledilmeye çalışıldığını bildirdi.

Alınan bilgiye göre, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde henüz sebebi bilinmeyen bir arıza nedeniyle elektrik kesintisi yaşandı. Arızanın ardından jeneratörlerin de devreye girmemesi nedeniyle hastaneye çok sayıda ambulans ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren birçok hasta ambulanslarla kentteki diğer hastanelere nakledilmeye başlandı.

Vali Zülkif Dağlı, yaptığı açıklamada, arızanın nedeninin araştırıldığını belirterek, "Şu anda yetkililerden aldığım bilgiye göre hastanede teknik bir arıza var. Bunun giderilmesi için çalışılıyor. Yoğun bakımdaki hastalar başka hastanelere sevk ediliyor." diye konuştu.